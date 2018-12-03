4 декабря в двух районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-03T11:22:34+03:00

Причина неудобств для горожан в плановом ремонте и техобслуживании оборудования на сетях

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Так, с 8.00 до 11.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: ул.Луковского, 8б, 8в, ул.Туфана Миннуллина, 8в, ул.Павлюхина, 30, 37, ул.Салимжанова, 15/8б, 17, 19, 21, ул.Хади Такташа, 24;

С 8.00 до 13.00 свет пропадет по адресам: ул.Ботаническая, 10, 10а, ул. Нурсултана Назарбаева, 45, 47, 47/113;

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах по адресам: ул.Волкова, 18, 21, 23, 26, 19, 29, 11, 25, 22, 31, 39;

С 9.00 до 17.00 свет отключат в торговом доме по ул. Галиаскара Камала, 37, а также по адресам: ул.Курашова, 30, 32, 34, ул.Карла Маркса, 74;

С 10.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул.Качалова, 95, 103, 107, 120;

С 14.00 до 18.00 света не будет по адресам: ул.Дальняя, 3, 5, 6, 7, 9, ул. Нурсултана Назарбаева, 41, 41а, 43, 45а.

А с 8.00 до 13.00 он пропадет в домах Приволжского района: ул. Хади Такташа, 113/47, 115/1;

Также с 10.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: ул.Ипподромная, 13, 13/99.