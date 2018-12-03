2018-12-03T12:22:02+03:00
Происшествия

В Татарстане полицейские изъяли контрафактные кроссовки и одежду на 658 тысяч рублей

На них имелись логотипы мировых брендов [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В одном из магазинов в столице Татарстана продавалась спортивная обувь и одежда с признаками контрафактности. Весь товар имел логотипы известных брендов. Сотрудники полиции установили директора магазина, который без согласия правообладателя, незаконно использовал товарные знаки известных компаний.

В Татарстане полицейские изъяли контрофактные кроссовки и одежду на 658 тысяч рублей.МВД по РТ

В итоге правоохранители изъяли весь нелегальный товар. По предварительным данным, материальный ущерб правообладателям превысил более 658 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - сообщили в МВД Татарстана. - Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительные работы до двух лет.

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