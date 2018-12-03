В Татарстане полицейские изъяли контрафактные кроссовки и одежду на 658 тысяч рублей
В одном из магазинов в столице Татарстана продавалась спортивная обувь и одежда с признаками контрафактности. Весь товар имел логотипы известных брендов. Сотрудники полиции установили директора магазина, который без согласия правообладателя, незаконно использовал товарные знаки известных компаний.
В Татарстане полицейские изъяли контрофактные кроссовки и одежду на 658 тысяч рублей.МВД по РТ
В итоге правоохранители изъяли весь нелегальный товар. По предварительным данным, материальный ущерб правообладателям превысил более 658 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - сообщили в МВД Татарстана. - Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительные работы до двух лет.