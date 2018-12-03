В Набережных Челнах сгорел ларек с шаурмой
Возгорание произошло на рынке "Гараж 500" на Трубном проезде
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электрооборудованияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 2 декабря, на территории рынка "Гараж 500" в Набережных Челнах сгорел ларек, в котором готовили и продавали шаурму. Возгорание началось в 9 часов утра.
В момент, когда на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, огнем было захвачено порядка 18 квадратных метров. Возгорание было устранено за 15 минут.
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электрооборудования.