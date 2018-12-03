В Марий Эл девушка без водительских прав улетела в кювет на чужом автомобиле

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-03T10:44:59+03:00

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Авария произошла вечером 30 ноября, в пятницу, в Советском районе республики. На 5 километре автодороги "Мананмучаш – Кельмаксола – Лайсола" в кювет опрокинулась "Лада Гранта".

Во время выяснения обстоятельств ДТП выснилось, что управляла автомобилем 21-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Ввиду отсутствия опыта, она на чужой машине превысила безопасную скорость во время снегопада, и вылетела в кювет, где "Гранта" опрокинулась.

- От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Девушке грозит штраф в 30 тысяч рублей.