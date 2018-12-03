В Казани зарплата выросла на 10%, а в Набережных Челнах - на 12%

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-03T10:32:53+03:00

В Казани больше всего продолжают получать работники производства и распределения электроэнергии, газа и воды Фото: Анна КОЛПАКОВА

Теперь в столице Казани люди в среднем зарабатывают 43,2 тысяч рублей, а в Автограде - 36,2 тысячи

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Стало известно, что за 9 месяцев 2018 года в Казани и Набережных Челнах увеличилась зарплата. Так, в столице Татарстана люди начали зарабатывать на 10% больше, а в местном Автограде - на 12.

Причем в Казани больше всего продолжают получать работники производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56,6 тысяч рублей), работники финансовой сферы (54,3 тысячи рублей). А в Набережных Челнах же больше всего увеличилась зарплата работников промышленного производства и рыночной торговли.

Переходя на цифры, отметим, что в жители Казани сейчас в среднем получают 43,2 тысячи рублей, а жители Набережных Челнов - 36,2 тысячи.