В Казани назвали район, где живут больше всего инфицированных ВИЧ-инфекцией

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-03T09:47:15+03:00

Такие подробности сообщили на "деловом понедельнике" в мэрии

Изменить размер текста: A A

Во время "делового понедельника" в столице Татарстана выступил руководитель Управления здравоохранения города Ильнур Халфиев. Он рассказал, какие показатели есть по районам в столице Татарстана по вопросу инфицирования жителей районов ВИЧ-вирусом.

"Возглавляет" антирейтинг Советский район, где живет 23,4% всех состоящих на учете казанцев. На втором месте с показателем 20,5% Приволжский район. Замыкает тройку "авнтилидеров" Ново-Савиновский с показателем 19,1%.

Менее всего ВИЧ-инфицированных проживают в Вахитовском - 4,8%, и в Московском (9,2%) районах столицы Татарстана.