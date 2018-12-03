В Татарстане появится новая электричка "Свияжск-Буа"

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-03T08:54:40+03:00

Перевозить пассажиров она будет с 9 декабря

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Новый электропоезд появится в расписании пригородных электричек Татарстана с 9 декабря. Поезд №6373 сообщением Свияжск – Буа сможет перевозить пассажиров и качественно улучшить работу железнодорожного сообщения на данном участке.

Для внимания пассажиров: отправление со станции Свияжск в будет 17.50, прибудет на станцию Буа в 20.40. Для пассажиров будет возможностью пересесть с пригородного поезда №6307 сообщением Казань – Свияжск. Отправление со станции Казань в 16.25, прибытие на станцию Свияжск в 17.40.

Еще с 10 декабря назначается пригородный поезд №6372 сообщением Буа – Свияжск.

Отправление со станции Буа в 04.50, прибытие на станцию Свияжск в 07.10 с возможностью пересадки на пригородный поезд №6362 сообщением Свияжск – Казань. Отправление со станции Свияжск в 07.23, прибытие на станцию Казань в 08.37.

В связи с вводом нового электропоезда, с 10 декабря отменяются поезда №6362 и №6363 на участке Албаба – Свияжск и Свияжск – Албаба.