В Татарстане лихач на "Ладе" насмерть сбил бабушку с внучкой

СЕГОДНЯ 19:20 2018-12-02T19:25:26+03:00

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29-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" устроил смертельное ДТП в Азнакаевском районе Татарстана. 2 декабря на Центральной улице села Чемудрово молодой человек сбил бабушку и внучку.

По предварительной версии, автолюбитель нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и к тому же превысил допустимую скорость. Не справившись с управлением, молодой человек сбил 59-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые шли по обочине.

От полученных травм бабушка и ее внучка скончались на месте. Сейчас ГИБДД проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.