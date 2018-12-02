В Татарстане лихач на "Ладе" насмерть сбил бабушку с внучкой
29-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" устроил смертельное ДТП в Азнакаевском районе Татарстана. 2 декабря на Центральной улице села Чемудрово молодой человек сбил бабушку и внучку.
По предварительной версии, автолюбитель нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и к тому же превысил допустимую скорость. Не справившись с управлением, молодой человек сбил 59-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые шли по обочине.
От полученных травм бабушка и ее внучка скончались на месте. Сейчас ГИБДД проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»