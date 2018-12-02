2018-12-02T19:25:26+03:00
Происшествия

В Татарстане лихач на "Ладе" насмерть сбил бабушку с внучкой

59-летняя женщина и 8-летняя девочка скончались до приезда скорой помощи
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла на Центральной улице села Чемудрово Азнакаевского районаТрагедия произошла на Центральной улице села Чемудрово Азнакаевского районаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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29-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" устроил смертельное ДТП в Азнакаевском районе Татарстана. 2 декабря на Центральной улице села Чемудрово молодой человек сбил бабушку и внучку.

По предварительной версии, автолюбитель нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и к тому же превысил допустимую скорость. Не справившись с управлением, молодой человек сбил 59-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые шли по обочине.

От полученных травм бабушка и ее внучка скончались на месте. Сейчас ГИБДД проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

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