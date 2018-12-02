СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-02T17:41:49+03:00

Мероприятие направлено на приобщение людей с ограниченными физическими возможностями к ценностям киноискусства

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В воскресенье, 2 сентября, в Казани стартовала социальная акция "Доступное кино". В этом году она будет проходить уже в шестой раз, но сменит свою площадку - кинопоказы пройдут в обновленном кинозале КДК Ленина.

"Доступное кино" – мероприятие, направленное на приобщение людей с ограниченными физическими возможностями к ценностям киноискусства. Акция представляет некоммерческие показы отечественных фильмов с тифлокомментариями (закадровые описания диктором визуальных элементов: жестов, предметов, костюмов, декораций - Ред.) для инвалидов по зрению и с субтитрами - для инвалидов по слуху.

Кинопоказы будут длиться три дня и закончатся 4 декабря.