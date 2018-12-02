2018-12-02T17:41:49+03:00
Общество

В Казани стартовала социальная акция "Доступное кино"

Мероприятие направлено на приобщение людей с ограниченными физическими возможностями к ценностям киноискусства
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 сентября, в Казани стартовала социальная акция "Доступное кино". В этом году она будет проходить уже в шестой раз, но сменит свою площадку - кинопоказы пройдут в обновленном кинозале КДК Ленина.

"Доступное кино" – мероприятие, направленное на приобщение людей с ограниченными физическими возможностями к ценностям киноискусства. Акция представляет некоммерческие показы отечественных фильмов с тифлокомментариями (закадровые описания диктором визуальных элементов: жестов, предметов, костюмов, декораций - Ред.) для инвалидов по зрению и с субтитрами - для инвалидов по слуху.

Кинопоказы будут длиться три дня и закончатся 4 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане лихач на "Ладе" насмерть сбил бабушку с внучкой
В Чебоксарах зажглись огни главной новогодней елки
Жительница Татарстана стала победительницей международного турнира по фигурному катанию
В Казани из-за непотушенной сигареты начался пожар в бизнес-центре
В Татарстане скончался поэт Рустам Закуан
В Чувашии 4 человека пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника
В Казани состоялось торжественное открытие катка на Кремлевской набережной
Жительница Казани стала "Миссис Земной шар-2019"
В Чебоксарах столкнулись иномарка и маршрутка-микроавтобус
В Татарстане кот, сбежавший от хозяев, сам вернулся искать их
В Чувашии под колесами иномарки погибла женщина
Приставы Чувашии по решению суда приостановили работу кафе "Шаурма"
В Татарстане завершен капремонт домов на 91%
В Марий Эл должник по ЖКХ остался без автомобиля
Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных гимнастов в Казани
Приставы Марий Эл отправили должника-алиментщика под арест
В Казани вынесли приговор Апокалипсису и четырем его подельникам
В Казани задымился японский ресторан в торговом центре