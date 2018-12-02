2018-12-02T14:40:20+03:00
Происшествия

В Казани из-за непотушенной сигареты начался пожар в бизнес-центре

В результате возгорания никто не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне, 1 декабря в приемрно в десять часов вечера начался пожарк в казанском бизнес-центре, расположенном по адресу улица Пушкина, 52. Огонь вспыхнул на 0,5 квадратных метрах в насосном помещении здания. С возгоранием охранникам бизнес-центра удалось справиться самостоятльно.

Как выяснили в ГУ МЧС России по Татарстану, пожар начался из-за сигареты, которую, не потушив, оставил в помещении один из работников.

В результате возгорания никто не пострадал.

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