В Казани из-за непотушенной сигареты начался пожар в бизнес-центре

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-02T14:40:20+03:00

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Накануне, 1 декабря в приемрно в десять часов вечера начался пожарк в казанском бизнес-центре, расположенном по адресу улица Пушкина, 52. Огонь вспыхнул на 0,5 квадратных метрах в насосном помещении здания. С возгоранием охранникам бизнес-центра удалось справиться самостоятльно.

Как выяснили в ГУ МЧС России по Татарстану, пожар начался из-за сигареты, которую, не потушив, оставил в помещении один из работников.

В результате возгорания никто не пострадал.