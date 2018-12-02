2018-12-02T15:29:21+03:00
Спорт

Жительница Татарстана стала победительницей международного турнира по фигурному катанию

Лиана Вахитова из Казани боролась за первое месте со спортсменками из Италии и Венгрии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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11-летня Лиана Вахитова из Казани стала победительнице международного турнира по фигурному катанию в Будапеште. Результаты соревнований появились 1 декабря на официальном сайте федерации фигурного катания в Венгрии.

Согласно опубликованным на сайте данным, сумма баллов юной фигуристки составила 172.30. Из них 56,38 - в короткой программе и 115,92 - в произвольной.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Серебро и бронзу турнира взяли девочки из Италии и Венгрии соответственно.

Известно, что Лиана Вахитова занимается в татарстанской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

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