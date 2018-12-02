2018-12-02T13:35:51+03:00
Общество

В Татарстане скончался поэт Рустам Закуан

В этом году 61-летний мужчина получил премию имени Габдуллы Тукая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: rustamzakuan.ru/Фото: rustamzakuan.ru/
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2 декабря на 62 году жизни скончался известный татарский поэт, общественный деятель и член Союза писателей республики Рустам Закуан.

Поэт родился 25 мая 1957 года в дереве Учалле Азнакаевского района Татарстана. В 1975 году он переехал в Казань, чтобы поступить на отделение журналистики Казанского государственного университета. В нем он учился вплоть до 1980 года. После он женился, и у него родилось двое детей - дочь Айгуль и сын Айваз.

В последние годы песни Рустама Закуана вошли в репертуар популярных певцов татарской эстрады. Помимо этого, они часто были использованы в телевизионных фильмах местных каналов.

Рустам Закуан является заслуженным работником сельского хозяйства, заслуженным работником культуры, обладателем нагрудного знака «За достижения в области культуры Татарстана». Известно также, что в 2013 году Закуан получил литературную премию имени Хади Такташа, а в 2018 году – государственную премию имени Габдуллы Тукая.

Информация о времени и месте панихиды появится позже.

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