2018-12-02T16:11:49+03:00
Общество

В Чебоксарах зажглись огни главной новогодней елки

Праздничное оформление города должно полностью закончится к середине декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЧебоксарФото: пресс-служба администрации Чебоксар
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В первый день зимы 2019 года в Чебоксарах состоялось торжественное включение огней на главной городской елке. Она расположилась на площади Республики.Ее установка заняла почти две недели.

25-метровое дерево состоит из девяти ярусов и более трех тысяч веток. В общей сложности вся конструкция весит порядка шести тонн. Елку украсили светящимися звездами разного размера и гирляндами. На ее макушке рабочие установили праздничную пику.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Это одна из самых дорогих елок за всю историю городу. Она обошлась бюджету Чебоксар в 6,6 миллиона рублей.

Известно, что праздничное оформление города должно полностью закончится к середине декабря.

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