В Чебоксарах зажглись огни главной новогодней елки

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-02T16:11:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день зимы 2019 года в Чебоксарах состоялось торжественное включение огней на главной городской елке. Она расположилась на площади Республики.Ее установка заняла почти две недели.

25-метровое дерево состоит из девяти ярусов и более трех тысяч веток. В общей сложности вся конструкция весит порядка шести тонн. Елку украсили светящимися звездами разного размера и гирляндами. На ее макушке рабочие установили праздничную пику.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Это одна из самых дорогих елок за всю историю городу. Она обошлась бюджету Чебоксар в 6,6 миллиона рублей.

Известно, что праздничное оформление города должно полностью закончится к середине декабря.