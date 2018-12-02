В Чувашии 4 человека пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-02T12:30:58+03:00

Все они были госпитализированы с различными ушибами

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В первый день транспортной реформы в Чебоксарах, 1 декабря, произошла авария с участием микроавтобуса Ford и внедорожника VW Touareg. В результате их столкновения на остановке "улица Гастелло" пострадали 4 человека в салоне маршрутки.

По предварительной версии, в 15.36 водитель внедорожника пытался объехать впереди едущую машину и для этого резко свернул вправо. Именно во время этого маневра он и влетел в микроавтобус, который находился на остановке.

Все пострадавшие были госпитализированы с различными ушибами.