В Чувашии 4 человека пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника
Все они были госпитализированы с различными ушибами
Фото: cheb.media
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В первый день транспортной реформы в Чебоксарах, 1 декабря, произошла авария с участием микроавтобуса Ford и внедорожника VW Touareg. В результате их столкновения на остановке "улица Гастелло" пострадали 4 человека в салоне маршрутки.
По предварительной версии, в 15.36 водитель внедорожника пытался объехать впереди едущую машину и для этого резко свернул вправо. Именно во время этого маневра он и влетел в микроавтобус, который находился на остановке.
Все пострадавшие были госпитализированы с различными ушибами.
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