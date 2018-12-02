2018-12-02T12:30:58+03:00
Происшествия

В Чувашии 4 человека пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника

Все они были госпитализированы с различными ушибами
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: cheb.mediaФото: cheb.media
Изменить размер текста:

В первый день транспортной реформы в Чебоксарах, 1 декабря, произошла авария с участием микроавтобуса Ford и внедорожника VW Touareg. В результате их столкновения на остановке "улица Гастелло" пострадали 4 человека в салоне маршрутки.

По предварительной версии, в 15.36 водитель внедорожника пытался объехать впереди едущую машину и для этого резко свернул вправо. Именно во время этого маневра он и влетел в микроавтобус, который находился на остановке.

Все пострадавшие были госпитализированы с различными ушибами.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах зажглись огни главной новогодней елки
Жительница Татарстана стала победительницей международного турнира по фигурному катанию
В Казани из-за непотушенной сигареты начался пожар в бизнес-центре
В Татарстане скончался поэт Рустам Закуан
В Казани состоялось торжественное открытие катка на Кремлевской набережной
Жительница Казани стала "Миссис Земной шар-2019"
В Чебоксарах столкнулись иномарка и маршрутка-микроавтобус
В Татарстане кот, сбежавший от хозяев, сам вернулся искать их
В Чувашии под колесами иномарки погибла женщина
Приставы Чувашии по решению суда приостановили работу кафе "Шаурма"
В Татарстане завершен капремонт домов на 91%
В Марий Эл должник по ЖКХ остался без автомобиля
Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных гимнастов в Казани
Приставы Марий Эл отправили должника-алиментщика под арест
В Казани вынесли приговор Апокалипсису и четырем его подельникам
В Казани задымился японский ресторан в торговом центре