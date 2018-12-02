В Казани состоялось торжественное открытие катка на Кремлевской набережной

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-02T13:34:26+03:00

В этом году он погрузился в ретро атмосферу [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 декабря, на Кремлевской набережной в Казани состоялось долгожданное открытие катка. Это мероприятие собрало несколько сотен людей, которые сначала толпились у ограждений, наслаждаясь праздничным шоу, а после выстроились в очередь и терпеливо ждали момента, когда сами смогут впервые в этом сезоне встать на коньки.

Однако многих из горожан позднее ждало небольшое разочарование - самый длинный каток в Европе открыли в этот вечер не полностью, а лишь частично, к тому же некоторые огни, которые освещают лед - не горели. Однако даже это не сильно испортило людям настроение, потому что ретро атмосфера, музыка прошлых лет и прекрасный лед стоили того, чтобы приди в первый зимний день на Кремлевскую набережную.

Однако самый длинный каток в Европе открыли пока не полностью, а лишь частично, к тому же некоторые огни, которые освещают лед - не горелиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Напомним, что зимой 2018-2019 года каток на Кремлевской набережной порадует своих гостей приятными бонусами. Так, например, здесь появились бесплатные услуги тренера.