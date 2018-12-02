Жительница Казани стала "Миссис Земной шар-2019"
Международный конкурс проходил в китайском городе Шэньжень
Фото: instagram.com/mrs_globe
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В субботу, 1 декабря в китайском городе Шэньжень прошел финал международного конкурса Mrs.Globe 2019. Его победительницей стала 35-летняя жительница Казани Алиса Тулынина. Она обошла 60 претенденток и получила звание "Мисс Земной шар - 2019".
Mrs.Globe - конкурс для замужних женщин. Так и Алиса находится в счастливом браке и воспитывает двоих детей. Помимо этого она является одним из самых востребованных визажистов в Казани и хозяйкой собственной студии макияжа.
Известно, что это не первая подобная победа Алисы. Шесть лет назад женщина получила титул Миссис Россия International.