2018-12-02T13:39:08+03:00
Общество

Жительница Казани стала "Миссис Земной шар-2019"

Международный конкурс проходил в китайском городе Шэньжень
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/mrs_globeФото: instagram.com/mrs_globe
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В субботу, 1 декабря в китайском городе Шэньжень прошел финал международного конкурса Mrs.Globe 2019. Его победительницей стала 35-летняя жительница Казани Алиса Тулынина. Она обошла 60 претенденток и получила звание "Мисс Земной шар - 2019".

Mrs.Globe - конкурс для замужних женщин. Так и Алиса находится в счастливом браке и воспитывает двоих детей. Помимо этого она является одним из самых востребованных визажистов в Казани и хозяйкой собственной студии макияжа.

Известно, что это не первая подобная победа Алисы. Шесть лет назад женщина получила титул Миссис Россия International.

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