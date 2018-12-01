2018-12-01T17:21:36+03:00
Происшествия

В Чебоксарах столкнулись иномарка и маршрутка-микроавтобус

На месте работали все экстренные службы города [видео]
Лика ИСАЕВА
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На место вызвали спасателей, медиков и сотрудников ДПСНа место вызвали спасателей, медиков и сотрудников ДПС
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В Чебоксарах в результате нарушений правил дорожного движения одним из водителей столкнулись маршрутный микроавтобус и "Фольскваген". Сила удара была такова, что у маршрутки вылетели все стекла, а в иномарке сработали подушки безопасности.

На момент аварии маршрутка подъезжала к остановке "Гастелло" на проспекте Тракторостроителей, и была заполнена пассажирами.

На месте работали все экстренные службы города. Пока выясняется, сколько человек получили травмы на месте происшествия.

Причины аварии и степень вины каждого из водителей высняют сотрудники УГИБДД МВД Чувашии.

В Чебоксарах столкнулись иномарка и микроавтобус.! другой источник

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