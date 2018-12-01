В Чебоксарах столкнулись иномарка и маршрутка-микроавтобус
В Чебоксарах в результате нарушений правил дорожного движения одним из водителей столкнулись маршрутный микроавтобус и "Фольскваген". Сила удара была такова, что у маршрутки вылетели все стекла, а в иномарке сработали подушки безопасности.
На момент аварии маршрутка подъезжала к остановке "Гастелло" на проспекте Тракторостроителей, и была заполнена пассажирами.
На месте работали все экстренные службы города. Пока выясняется, сколько человек получили травмы на месте происшествия.
Причины аварии и степень вины каждого из водителей высняют сотрудники УГИБДД МВД Чувашии.
В Чебоксарах столкнулись иномарка и микроавтобус.! другой источник
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