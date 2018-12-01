2018-12-01T16:18:43+03:00
Дом. Семья

В Татарстане кот, сбежавший от хозяев, сам вернулся искать их

Владельцев животного ждут в кафе, куда вернулся домашний любимец
Лика ИСАЕВА
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Вот этот кот вернулся, чтобы найти своего хозяинаВот этот кот вернулся, чтобы найти своего хозяинаФото: Из материалов пресс-службы
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В конце октября из автомобиля, остановившегося в селе Алексадровка у кафе "Дубравушка" на трассе Нижнекамск-Казань, сбежал пушистый кот. На животном был зеленый ошейник. Владельцы долго искали сбежавшего домашнего любимца, но им пришлось уехать без него. Сотрудникам кафе хозяева оставили записку с телефоном и просили обязательно позвонить им, если кот вернется. Обещали сразу приехать за проказником.

Прошел месяц, и однажды на пороге кафе появился пушистый кот с зеленым ошейником. Сотрудники кафе начали искать записку с номером телефона владельцев, но не нашли. Пока кота закрыли в подсобном помещении, но животное жалобно мяучит. Продавцы кафе растрогались: "Кот вернулся, чтобы найти своих заблудившихся хозяев".

Объявление о найденом коте разместили на популярном сайте объявлений.

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