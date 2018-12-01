Приставы Чувашии по решению суда приостановили работу кафе "Шаурма"

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-01T15:09:59+03:00

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В Чебоксарский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист немедленного исполнения из суда. Согласно ему, необходимо было срочно приостановить деятельность кафе "Шаурма", расположенного по адресу: поселок Кугеси, ул Советская, дом 61/1.

Во время рассмотрения административного дела выяснилось, что хозяин кафе - 39-летний уроженец Таджикистана М., являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги общественного питания населению с нарушением санитарно-эпидемиологических требований,. В кафе не соблюдались правила при приготовлении пищи и напитков, продукты хранились с нарушениями. Сам мужчина на судебное заседание не явился, и его отсутствие Фемида, сследовав все обстоятельства дела, пришла к выводу, что все результаты проверки подтверждены. Вердикт суда был такой: деятельность кафе "Шаурма" приостановить на срок 30 суток.