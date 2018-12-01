В Татарстане завершен капремонт домов на 91%

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-01T13:49:08+03:00

В Татарстане завершается ремонт многоквартирных домов Фото: Из материалов пресс-службы

Об этом сообщили на еженедельном совещании в Доме правительства республики

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Во время еженедельного традиционного совещания в Доме правительства республики о том, как проходит программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

По данным главы министерства, на 29 ноября работы по капремонту многоквартирных жилых домов выполнены на сумму 5 миллиардов 298 миллионов 303 тысяч рублей, а это уже составляет 91,1%.

Капремонт полностью завершен в 735 многоквартирных жилых домах, запланировано было 974 объектов на 2018 год. Из них приняты в ГЖИ республики 389 многоквартирных домов.

Осталось отремонтировать восемь образовательных заведений из запланированных 94 школ и детсадов.