В Татарстане завершен капремонт домов на 91%
Во время еженедельного традиционного совещания в Доме правительства республики о том, как проходит программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.
По данным главы министерства, на 29 ноября работы по капремонту многоквартирных жилых домов выполнены на сумму 5 миллиардов 298 миллионов 303 тысяч рублей, а это уже составляет 91,1%.
Капремонт полностью завершен в 735 многоквартирных жилых домах, запланировано было 974 объектов на 2018 год. Из них приняты в ГЖИ республики 389 многоквартирных домов.
Осталось отремонтировать восемь образовательных заведений из запланированных 94 школ и детсадов.
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