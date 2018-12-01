В Марий Эл должник по ЖКХ остался без автомобиля

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-01T12:47:47+03:00

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Житель Йошкар-Олы решил не платить налоги, и не оплачивал услуги ЖКХ, которые тем не менее потреблял в полном объеме. Общая сумма задолженности превысила 64 тысячи рублей.

Должник не торопился погасить свой долг, и приставы решили принудить его к исполнению закона. Они вынесли постановление об аресте иномарки "Toyota RAV-4". Во время процедуры ареста мужчина пообещал немедленно оплатить весь долг, и тогда приставы оставили арестованную машину должнику на ответственное хранение, с условием оплаты долга в течение 10 суток.

Долго ждать не пришлось. Уже на следующий день йошкаролинец выплатил всю сумму задолженности, которую не мог погасить в течение долгого времени. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.