Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных гимнастов в Казани
Мастер-класс, котоый проводят для юных гимнастов в столице Татарстана Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков и Елена Шевченко становится традиционным. 2 декабря он пройдет уже в четвертый раз.
Юные спортсмены могут принять в нем участие совершенно бесплатно, пройдет мероприятие в Федеральном спортивно-тренировочном Центре гимнастики на улице Сыртлановой, дом 6.
Начало - в 12.00.
На встречу с лучшими воспитанниками спортивных школ республики приедут звезды российского спорта. Все участники получат памятные подарки от организаторов события.
На торжественном открытиеи мастер-класса помимо именитых спортсменов примут участие депутат Госдумы России Марат Мансурович Бариев, министр спорта Татарстан Владимир Леонов.
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