Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс для юных гимнастов в Казани

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-01T11:38:03+03:00

В Центре гимнастики пройдет мастер-класс Олимпийских чемпионов Фото: Из материалов пресс-службы

Это мероприятие пройдет в четвертый раз в Центре гимнастики в Приволжском районе столицы Татарстана

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Мастер-класс, котоый проводят для юных гимнастов в столице Татарстана Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков и Елена Шевченко становится традиционным. 2 декабря он пройдет уже в четвертый раз.

Юные спортсмены могут принять в нем участие совершенно бесплатно, пройдет мероприятие в Федеральном спортивно-тренировочном Центре гимнастики на улице Сыртлановой, дом 6.

Начало - в 12.00.

На встречу с лучшими воспитанниками спортивных школ республики приедут звезды российского спорта. Все участники получат памятные подарки от организаторов события.

На торжественном открытиеи мастер-класса помимо именитых спортсменов примут участие депутат Госдумы России Марат Мансурович Бариев, министр спорта Татарстан Владимир Леонов.