Приставы Марий Эл отправили должника-алиментщика под арест

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-01T10:16:43+03:00

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Житель Килемарского района республики после развода забыл про свои родительские обязанности. Он более двух месяцев не выплачивал алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Во время беседы с приставо он был извещен о том, что могут возникнуть серьезные неприятности с законом, но на работу устраиваться не спешил.

Доводить сумму долга до астрономических цифр приставы не стали, и составили на должника административный протокол за неуплату алиментов, едва долг достиг 21 тысячи рублей.

- Рассмотрев материалы административного дела, суд признал гражданина К. виновным в совершении данного правонарушения, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Фемида отправила его под административный арест сроком на 10 суток. Если мужчина вдальнейшем не начнет осуществлять выплаты по алиментам, то ему грозит уголовная ответственность, где в качестве наказания его грозят исправительные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до одного года.