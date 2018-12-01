В Казани вынесли приговор Апокалипсису и четырем его подельникам

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-01T09:43:28+03:00

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Советский районный суд столицы Татарстана вынес приговор Тихону Апокалипсису и четырем его подельникам: Виктору Санникову, Роману Давтяну, Ильфату Мифтахову и Николаю Сабанину. Напомним, в августе вся компания была задержана правоохранительными органами за то. что похитила 21-летнего казанца, избила его и потребовала 950 тысяч рублей. Причиной стало то, что они расчитывали вместе с пострадавшим заниматься продажей табачных изделий, но тот, узнав о связях с криминальным миром будущих коллег, решил выйти из этого странного дела.

Апокалипсис и его товарищи решили выколотить из экс-компаьона "упущенную выгоду", так и произошло преступление.

Фемида вынесла приговор для всей компании. Тихон Апокалипсис отправится в колонию строгого режима на восемь ллет, Виктор Санников - на 8,5 лет, Роман Давтянов на шесть лет, Ильфат Мифтахов на 1,5 года. В колнию общего режима на два года отправится Николай Сабанин.