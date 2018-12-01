В Казани задымился японский ресторан в торговом центре

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-01T08:27:34+03:00

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ЧП произошло 30 ноября в 23.53 в японском ресторане "Сэко", расположеном в торговом центре "Тандем" на проспекте Ибрагимова в столице Татарстана. По двум залам ресторана, расположенного на двух этажах ТЦ распространился едкий дым. 16 посетителей ресторана немедленно были эвакуированы, из самого ТЦ вывели 100 человек.

Когда на место прибыли сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения, то они установили, что тлеют масляные отложения в вентиляционной системе ресторана. Его уже успели ликвидировать сотрудники ресторана.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Причина устанавливаются.

Для ликвидации были привлечены 55 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек и 13 единиц техники.