2018-11-30T19:20:31+03:00
Общество

Житель Татарстана стал первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана

Рушан Юсупов на "отлично" защитил магистерскую диссертацию в университете аль-Джинан в Ливане
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/kamilhazratФото: instagram.com/kamilhazrat
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Житель Татарстана Рушан Юсупов был признан первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана. Так, в пятницу 30 ноября, молодой человек на "отлично" защитил магистерскую диссертацию в университете аль-Джинан в Ливане. До учебы на Ближнем Востоке, Рушан закончил казанский центр подготовки хафизов Корана "Рашида".

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично присутствовал в Ливане в такой день, отметил, что муфтият направил еще двух специалистов, но уже в другой в Центр высшей подготовки «Хасеки» в Турции. В скором времени они также обучатся 10 видам чтения Корана.

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