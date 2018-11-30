Житель Татарстана стал первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-30T19:20:31+03:00

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Житель Татарстана Рушан Юсупов был признан первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана. Так, в пятницу 30 ноября, молодой человек на "отлично" защитил магистерскую диссертацию в университете аль-Джинан в Ливане. До учебы на Ближнем Востоке, Рушан закончил казанский центр подготовки хафизов Корана "Рашида".

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично присутствовал в Ливане в такой день, отметил, что муфтият направил еще двух специалистов, но уже в другой в Центр высшей подготовки «Хасеки» в Турции. В скором времени они также обучатся 10 видам чтения Корана.