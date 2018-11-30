2018-11-30T18:31:25+03:00
Спорт

В Казань на международный чемпионат по боксу приедет Николай Валуев

Торжественное открытие соревнований состоится 1 декабря в 15.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Известный спортсмен станет почетным гостем мероприятияИзвестный спортсмен станет почетным гостем мероприятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 1 декабря, в Казани стартует X ежегодный международный чемпионат по боксу. Стало известно, что почетным гостем торжественной церемонии его открытия станет известный спортсмен, чемпион мира и депутат Государственной Думы России Николай Валуев.

Первый день соревнований начнется с возложения цветов в парке Победы, приуроченного ко Дню неизвестного солдата. После гости поедут в Центр бокса и настольного тенниса, где в 15.00 начнется церемония открытия чемпионата и непосредственно сами боксерские бои.

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