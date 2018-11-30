"Зеленый" обмен: Основин перебрался в "Ак Барс", а Бурмистров уехал в "Салават Юлаев"

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-30T17:36:34+03:00

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Форвард Александр Бурмистров, который не всегда попадал в состав команды, покинул "Ак Барс". Он продолжит карьеру в уфимском "Салавате Юлаеве". В обратном же направлении проследовали сразу три игрока уфимского клуба - форварды Вячеслав Основин и Савелий Кувардин и защитник Александр Ляхов.

Самый известный из этой троицы - Основин. 24-летний воспитанник челябинского хоккея провел 283 матча в КХЛ за "Трактор", ЦСКА, "Сибирь" и "Салават Юлаев". В его активе 44 гола и 34 передачи. На счету 19-летнего Ляхова 10 матчей в КХЛ. 17-летний Кувардин играл только в молодежной лиге.

- "Ак Барс" ставит перед собой новые вызовы, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных. Мы благодарим Александра за работу в команде и годы, проведённые в системе нашего клуба. Вячеслав Основин – универсальный игрок, который вписывается в систему нашей команды. Молодые хоккеисты Кувардин и Ляхов помогут укрепить кадровый резерв системы "Ак Барса", - отметил генменеджер казанского клуба Рафик Якубов.