2018-11-30T18:54:30+03:00
Общество

Около аэропорта Чебоксар заработала платная парковка

Стоимость часа стоянки автомобиля - 30 рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Первые 15 минут на парковке - бесплатные.Первые 15 минут на парковке - бесплатные.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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На территории около аэропорта столицы Чувашии появилась платная охраняемая автостоянка. Она открылась несколько дней назад вдоль улицы Скворцова, в шаговой доступности от здания аэровокзала.

Хорошей новостью для автомобилистов должно стать то, что первые 15 минут нахождения машины на стоянке будут бесплатными, а вот дальше придтся платить. Цены, впрочем, не столь высоки. Так, час прибывания машины на парковке обойдется в 30 рублей. Если автомобиль оставить на целый день, то это обойдтся в 100 рублей.

Для грузовиков тарифы чуть выше - 60 и 150 рублей соответственно. При долговременном размещении транспортного средства действуют скидки.

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