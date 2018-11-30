Около аэропорта Чебоксар заработала платная парковка
На территории около аэропорта столицы Чувашии появилась платная охраняемая автостоянка. Она открылась несколько дней назад вдоль улицы Скворцова, в шаговой доступности от здания аэровокзала.
Хорошей новостью для автомобилистов должно стать то, что первые 15 минут нахождения машины на стоянке будут бесплатными, а вот дальше придтся платить. Цены, впрочем, не столь высоки. Так, час прибывания машины на парковке обойдется в 30 рублей. Если автомобиль оставить на целый день, то это обойдтся в 100 рублей.
Для грузовиков тарифы чуть выше - 60 и 150 рублей соответственно. При долговременном размещении транспортного средства действуют скидки.