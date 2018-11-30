Около аэропорта Чебоксар заработала платная парковка

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-30T18:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории около аэропорта столицы Чувашии появилась платная охраняемая автостоянка. Она открылась несколько дней назад вдоль улицы Скворцова, в шаговой доступности от здания аэровокзала.

Хорошей новостью для автомобилистов должно стать то, что первые 15 минут нахождения машины на стоянке будут бесплатными, а вот дальше придтся платить. Цены, впрочем, не столь высоки. Так, час прибывания машины на парковке обойдется в 30 рублей. Если автомобиль оставить на целый день, то это обойдтся в 100 рублей.

Для грузовиков тарифы чуть выше - 60 и 150 рублей соответственно. При долговременном размещении транспортного средства действуют скидки.