2018-11-30T19:04:32+03:00
Происшествия

Пьяные посиделки двух пенсионеров привели одного из них на больничную койку

69-летняя женщина избила 70-летнего знакомого да так, что пенсионера пришлось госпитализировать
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчину госпитализировали.Мужчину госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером серьезный инцидент произошел в Заинске. Так, в БСМП с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 70-летний местный житель. Естественно стало ясно, что в больницу он попал не по своей воле.

Найти злоумышленника, который отправил пенсионера на больничную койку оказалось не так сложно. Как выяснили полицейские избила потерпевшего 69-летняя женщина. По ее словам, пенсионеры выпивали, поссорились, после чего женщина и нанесла травмы знакомому.

- В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе полиции Татарстана.

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