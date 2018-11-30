Гостей "Доброй Казани" познакомили с благотворительными проектами города

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-30T17:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 ноября, в столице Татарстана стартовал форум "Добрая Казань". Несколько его гостей - начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова - вместе с мэром города Ильсуром Метшином осмотрели выставку местных благотворительных проектов.

Так, гостей познакомили с акцией "Бумага во благо" благотворительного фонда Альпари, книгой сказок, которую написали дети из казанского "Дома Роналда Макдоналда", дневником добрых дел и проектом "Больничные клоуны".

Помимо этого Сергею Новикову и Анне Кузнецовой показали велосипеды для детей-инвалидов, которые тоже создавались в Казани.

Однако больше всего гости оценили проект "Велодобро". В его рамках происходит сбор старых велосипедов, которые потом реставрируются в бесплатной социальной мастерской и передаются детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.