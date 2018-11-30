В Татарстане служебная собака сорвала "праздник" заключенным

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-30T16:51:40+03:00

Сперва собака нашла пакеты с едой и спиртным, а затем еще и 300-граммовый сверток. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Она учуяла наркотики и нашла спиртное, которое намеревались передать в ИК-5

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Крупную партию наркотиков, а также продукты и алкоголь пытались переправить на территорию свияжской ИК-5. Впрочем, сделать этого не удалось. Как собщили в пресс-лсужбе УФСИН России по Татарстану, на контрольной площадке КПП колонии сотрудники решили осмотреть грузовик, который вез бревна на территорию исправительного учреждения для нужд производства.

Главным действующим лицом осмотра оказалась служебная собака. Сперва, приподняв бревна, в дальнем углу кузова обнаружили сумки, мешки и пакеты с продуктами питания и алкоголем.

На этом слжебный пес не остановился и отыскал в машине сверток предположительно с наркотическими веществами гашишем и марихуаной общим весом 300 грамм.

- Изъятые вещества направлены на экспертизу, - отметили в пресс-службе УФСИН России по РТ.