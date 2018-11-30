2018-11-30T16:02:27+03:00
Общество

Бугульминский, Альметьевский и Лениногорский районы оказались самыми пораженными ВИЧ в Татарстане

Также в не самый приятный список попали Казань и Набережные Челны
Владимир КРУПСКИЙ
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Только за этот год в Татарстане выявили 1060 человек, которые живут с ВИЧ.Только за этот год в Татарстане выявили 1060 человек, которые живут с ВИЧ.
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1 декабря во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом. аканунен этой даты начальник отдела санитарной охраны территории Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Луиза Борисова рассказала о ситуации с ВИЧ в Татарстане.

Ситуация, скажем прямо, не из приятных. Так, на данный момент зарегистрировано 22,5 случаев заражения ВИЧ. Из этих людей умерли 6 тысяч. На диспансерном учете стоят чуть более 13500 человек. Только за этот год в Татарстане выявили 1060 человек, которые живут с ВИЧ.

- Наиболее пораженными ВИЧ районами Татарстана стали Бугульминский, Альметьевский, Лениногорский, а также города Казань и Набережные Челны, - отметила Борисова.

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