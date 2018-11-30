В первый день зимы жители Казани смогут встретиться с главным российским Дедом Морозом

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-30T15:48:16+03:00

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Новый год все ближе и дыхание праздника ощущается все отчетливее. Так, уже завтра, 1 декабря в Казань пиедет главный герой новогодних торжеств - Дед Мороз из Великого Устюга.

Встретиться с зимним волшебником можно будет в парке Урицкого в 12:00. Дед Мороз будет ждать казанцев возле культурного центра «Московский». Кроме того, в течение двух дней пребывания в столице Татарстана он посетит социальные учреждения, больницы и подарит детям из многодетных и малообеспеченных семей подарки.

Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября. В каждом городе он устраивает праздник в социальных учреждениях, исполняет желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также организует большое мероприятие для всех жителей города. В этом году команду зимнего волшебника пополнили волонтеры, которые стали его помощниками на всем маршруте путешествия.