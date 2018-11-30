2018-11-30T15:48:16+03:00
Общество

В первый день зимы жители Казани смогут встретиться с главным российским Дедом Морозом

Встреча с зимним волшебником пройдет в парке Урицкого
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

Новый год все ближе и дыхание праздника ощущается все отчетливее. Так, уже завтра, 1 декабря в Казань пиедет главный герой новогодних торжеств - Дед Мороз из Великого Устюга.

Встретиться с зимним волшебником можно будет в парке Урицкого в 12:00. Дед Мороз будет ждать казанцев возле культурного центра «Московский». Кроме того, в течение двух дней пребывания в столице Татарстана он посетит социальные учреждения, больницы и подарит детям из многодетных и малообеспеченных семей подарки.

Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября. В каждом городе он устраивает праздник в социальных учреждениях, исполняет желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также организует большое мероприятие для всех жителей города. В этом году команду зимнего волшебника пополнили волонтеры, которые стали его помощниками на всем маршруте путешествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Татарстана стал первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана
Пьяные посиделки двух пенсионеров привели одного из них на больничную койку
Около аэропорта Чебоксар заработала платная парковка
В Казани автомобиль Daewoo врезался в столб: в ДТП пострадали четверо молодых людей
В Казань на международный чемпионат по боксу приедет Николай Валуев
"Зеленый" обмен: Основин перебрался в "Ак Барс", а Бурмистров уехал в "Салават Юлаев"
Житель Татарстана устроил дебош в поезде из Кисловодска в Иркутск
Гостей "Доброй Казани" познакомили с благотворительными проектами города
В Татарстане служебная собака сорвала "праздник" заключенным
В Набережных Челнах начался форум "Деловые партнеры Татарстана"
Бугульминский, Альметьевский и Лениногорский районы оказались самыми пораженными ВИЧ в Татарстане
В Чебоксарах появится памятник милиционеру-герою за 9 миллионов рублей
В Казани голодный мужчина спрятался на ночь в столовой
ВТБ назван «Банком года в России» по версии журнала The Banker
Чиновники в Чебоксарах на день пересядут на автобусы и трамваи
В Казани парень пытался вынести из магазина продукты и угрожал женщинам
Болельщиков на матч "Рубина" с "Динамо" заманивают бесплатным чаем
Мэрия Казани разрешила провести в центре города митинг против строительства мусоросжигательного завода
В Чувашии автоинспекторы остановили пьяного водителя с ружьем на заднем сиденье
Клиенты банков ВТБ и «Возрождение» могут бесплатно снимать деньги в своих банкоматах