В Чебоксарах появится памятник милиционеру-герою за 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-30T15:40:02+03:00

В городе будет увековечена память Алексея Логинова

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В Чебоксарах увековечат память Героя Советского Союза Алексея Логинова. На одноименной улице появится памятник милиционеру. Его строительство обойдется городу в 9 миллионов рублей.

Основанием памятника будет бетонная площадка с отделкой из серо-синего гранита, символизирующего водную поверхность. Сама скульптура будет представлять собой фигуру офицера в военной полевой форме, идущего в атаку с поднятой рукой.

Бронзовый Логинов должен быть установлен не позднее 15 апреля 2019 года.

СПРАВКА КП

В сентябре 1943 года лейтенант Алексей Логинов командовал взводом 1183-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. 25 числа он во главе группы бойцов очистил станцию Репки от противника. На следующий день - 26 сентября - в бою за село Новосёлки Репкинского района лейтенант самостоятельно убил 15 вражеских солдат и офицеров.

А 28 сентября взвод Логинова принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу Днепра. В бою лейтенант погиб.