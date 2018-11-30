2018-11-30T15:40:02+03:00
Общество

В Чебоксарах появится памятник милиционеру-герою за 9 миллионов рублей

В городе будет увековечена память Алексея Логинова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: госзакупкиФото: госзакупки
Изменить размер текста:

В Чебоксарах увековечат память Героя Советского Союза Алексея Логинова. На одноименной улице появится памятник милиционеру. Его строительство обойдется городу в 9 миллионов рублей.

Основанием памятника будет бетонная площадка с отделкой из серо-синего гранита, символизирующего водную поверхность. Сама скульптура будет представлять собой фигуру офицера в военной полевой форме, идущего в атаку с поднятой рукой.

Бронзовый Логинов должен быть установлен не позднее 15 апреля 2019 года.

СПРАВКА КП

В сентябре 1943 года лейтенант Алексей Логинов командовал взводом 1183-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. 25 числа он во главе группы бойцов очистил станцию Репки от противника. На следующий день - 26 сентября - в бою за село Новосёлки Репкинского района лейтенант самостоятельно убил 15 вражеских солдат и офицеров.

А 28 сентября взвод Логинова принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу Днепра. В бою лейтенант погиб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Татарстана стал первым в России специалистом по 10 видам чтения Корана
Пьяные посиделки двух пенсионеров привели одного из них на больничную койку
Около аэропорта Чебоксар заработала платная парковка
В Казани автомобиль Daewoo врезался в столб: в ДТП пострадали четверо молодых людей
В Казань на международный чемпионат по боксу приедет Николай Валуев
"Зеленый" обмен: Основин перебрался в "Ак Барс", а Бурмистров уехал в "Салават Юлаев"
Житель Татарстана устроил дебош в поезде из Кисловодска в Иркутск
Гостей "Доброй Казани" познакомили с благотворительными проектами города
В Татарстане служебная собака сорвала "праздник" заключенным
В Набережных Челнах начался форум "Деловые партнеры Татарстана"
Бугульминский, Альметьевский и Лениногорский районы оказались самыми пораженными ВИЧ в Татарстане
В первый день зимы жители Казани смогут встретиться с главным российским Дедом Морозом
В Казани голодный мужчина спрятался на ночь в столовой
ВТБ назван «Банком года в России» по версии журнала The Banker
Чиновники в Чебоксарах на день пересядут на автобусы и трамваи
В Казани парень пытался вынести из магазина продукты и угрожал женщинам
Болельщиков на матч "Рубина" с "Динамо" заманивают бесплатным чаем
Мэрия Казани разрешила провести в центре города митинг против строительства мусоросжигательного завода
В Чувашии автоинспекторы остановили пьяного водителя с ружьем на заднем сиденье
Клиенты банков ВТБ и «Возрождение» могут бесплатно снимать деньги в своих банкоматах