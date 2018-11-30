ВТБ назван «Банком года в России» по версии журнала The Banker

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-30T15:08:51+03:00

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ВТБ победил в номинации «Банк года в России» премии «Банк года 2018», организованной журналом The Banker. Международная коллегия судей издания оценила финансовые показатели ВТБ, в частности, капитал первого уровня, активы и чистую прибыль, а также стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, которые банк внедрил в период с января 2017 г. по июнь 2018 г.

Банк ВТБ впервые стал победителем конкурса журнала The Banker, жюри которого отметило передовой опыт ВТБ в предоставлении банковских услуг в России. Данная премия стала признанием одного из самых уважаемых международных финансовых изданий тех успехов, которые ВТБ продемонстрировал в различных сферах деятельности - технологической, управленческой, а также в области повышении эффективности и акционерной стоимости.

Британский журнал The Banker выпускается с 1926 года и является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке. The Banker освещает основные международные финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций.