2018-11-30T15:20:15+03:00
Происшествия

В Казани голодный мужчина спрятался на ночь в столовой

Мужчину выдала сигнализация
Лика ИСАЕВА
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Мужчину выдали ногиМужчину выдали ногиФото: Из материалов пресс-службы
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Во время дежурства 28 ноября сотрудники ЧОП "Дельта" в 23.36 получили сообщение, что сработала сигнализация в одной из столовых в столице Татарстана.

Во время осмотра чоповцы с помощью ручного фонаря заметили, что из ниши в столовой видны ноги неизвестного. Сразу задерживать его не стали, вызвали хозяина столовой, а так же дополнительный экипаж и сотрудники полиции.

Когда вместе с полицейским столовую открыли, то задержали злоумышленника. Оказалось, что он еще днем спрятался в одной из комнат. Сразу после закрытия он начал бродить по столовой, и сработали сигнализация. Он попытался спрятаться в нише, но неудачно.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для выяснения всех деталей, сообщили в пресс-службе ЧОП "Дельта".

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