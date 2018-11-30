В Казани парень пытался вынести из магазина продукты и угрожал женщинам

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-30T14:34:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападение на продавцов одного из магазинов столицы Татарстана произошло 28 ноября в 14.38 на Проспекте Победы в доме №5. На пульт охраны пришел сигнал о том, что в магазине мужчина пытается вынести продукты на круглую сумму.

Прибыв на место ЧП, сотрудник ЧОП "Дельта" увидел, как из рук продавцов вырывается неизвестный. Злоумышленник сопротивляется, угрожает расправой женщинам и распускает руки.

Чоповец вызвал подмогу, а сам попытался задержать нарушителя, предупредив, что в случае неповиновения он будет вынужден применить против него оружие. Но это собщение только разозлило злоумышленника.

Внезапно, он вырвался и попытался сбежать из магазина, но эту попытку побега пресек чоповец. Злоумышленника заковали в наручники и прицепили к крыльцу магазина.

- В результате успешных и оперативных действий никто из продавцов не пострадал, а хищение на крупную сумму было предотвращено, - сообщли в пресс-службе ЧОП. - Нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов.