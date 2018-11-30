2018-11-30T14:17:31+03:00
Спорт

Болельщиков на матч "Рубина" с "Динамо" заманивают бесплатным чаем

Также фанатов просят приходить на игру заранее
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Уже сегодня казанский "Рубин" в очередном матче чемпионата страны на своем поле примет московское "Динамо". Погода в столице Татарстана сейчас стоит, мягко говоря, не самая футбольная. Впрочем, руководство "Рубина" рассчитывает, что фанаты не оставят команду без поддержки.

Так, для болельщиков подготовили бесплатный чай и специальные мягкие сидушки для кресел, чтобы было теплее следить за игрой.

- Сидушки будут раздаваться в зоне для фудкортов на трибунах "А" (Запад), "B" (Юг) и "С" (Восток) за 40 минут до начала матча, то есть с 18:50! Горячий чай будет разноситься на секторах тех же трибун! - пояснили в пресс-службе клуба.

Кроме того, болельщиков просят прибыть на матч заблаговременно, так как перед игрой на стадионе организована стандартная процедура досмотра.

Отметим, что матч между "Рубином" и "Динамо" начнется в 19:30. В случае победы казанский клуб вернется в шестерку сильнейших команд Премьер-Лиги.

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