Клиенты банков ВТБ и «Возрождение» могут бесплатно снимать деньги в своих банкоматах

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-30T13:20:57+03:00

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Группа ВТБ и банк «Возрождение» реализовали проект по объединению банкоматных сетей. Теперь частные лица – владельцы карт ВТБ и «Возрождения» могут бесплатно снимать собственные средства в любом банкомате обоих банков.

В настоящее время общее количество банкоматов ВТБ превышает 14,6 тысяч, банка «Возрождение» – более 730 банкоматов.

«Наш совместный проект существенно расширяет число устройств для снятия денежных средств владельцев карт двух банков по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным», – отметил Ильнар Шаймарданов – вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

«Взаимная отмена комиссии позволит повысить удобство обслуживания и значительно увеличить доступность финансовых услуг для клиентов обоих банков, – добавила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Стоит отметить, что унификация сервиса по снятию наличных является еще одним примером положительного эффекта для клиентов от интеграции банка "Возрождение" в Группу ВТБ».