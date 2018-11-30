В одном ряду с Питером и Уфой: Казань вошла в число самых хоккейных городов России

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-30T12:56:28+03:00

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1 декабря в России отмечается день хоккея. По этому случаю туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых хоккейных городов страны. Победителя определяли путем опроса в соцсетях.

Естественно, что Казань, где базируется обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс", оказалась в числе лидеров. С показателем в 16% столица Татарстана разделила второе место с Санкт-Петербургом и Уфой, где выступают СКА и "Салават Юлаев".

Выше в рейтинге оказалась только Москва. Это и понятно, ведь в столице России выступают сразу три команды КХЛ - ЦСКА, Динамо" и "Спартак". За Москву проголосовали 25% опрошенных.