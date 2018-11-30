Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы начнет свою работу 1 декабря

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-30T13:15:59+03:00

Посетить ее в деревне Новый Кырлай можно будет вплоть до 27 января

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В субботу, 1 декабря, начнет свою работу резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в деревне Новый Кырлай. Населенный пункт находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 60 километрах от Казани.

Путешествия в это сказочное место ежегодно начинаются с лесной «таможни», где гостей встретит Шайтан. Путь к дому Кыш Бабая будет непростым - добираться до него предстоит по карте Шурале.

По пути гостей ждут сказки, загадки, чудеса и различные сказочные герои. В этом году дети смогут увидеть и нового персонажа. Им станет настоящий оживший дракон Аждаха. Юным путешественникам предстоит пройти его испытания, чтобы доказать, что добро всегда побеждает зло. Также в этом сезоне посетители смогут увидеть новый Дом подарков и праздников Нажии-апы. Там мастерица научит их делать новогодние чудеса своими руками.

С долгожданными волшебникам Кыш Бабаем и Кар Кызы дети встретятся в опочивальне. Здесь же будут находится сказочные шептуны, с которыми можно поделиться своим заветным желанием