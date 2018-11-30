В Казани сгорел "Рено Логан"

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-30T12:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Казани произошел серьезный пожар. Во дворе дома № 6 по переулку Дуслык загорелся легкововй автомобиль. По словам очевидцев, речь иде о "Рено Логан". Свидетелями пожара стали десятки людей, которые помогли сдержать пламя и н позволить ему перекинуться на другие автомобили.

Увы, но спасти "Логан" не удалось. К моменту приезда пожарных машина выгорела практически полностью.

- Утром шла на работу, а там посреди дороги машина, будто уголек после костра, ужасное зрелище, - написала жительница Казани Виктория в соцсетях.

Причины возникновения пожара пока не известны. В них предстоит разобраться пожарным.