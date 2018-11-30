Мэрия Казани разрешила провести в центре города митинг против строительства мусоросжигательного завода
Во время него активисты также выступят в защиту государственного статуса татарского языка
Организаторами митинга выступило движение "Советы общественной самоорганизации"Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Администрация Казани разрешила провести объединенный митинг гражданский активистов против создания мусоросжигательного завода. Соответствующий документ уже подписан главой аппарата исполкома Казани Евгением Варакиным, сообщает "Коммерсантъ".
9 декабря порядка 300 человек соберется на площади Тысячелетия. Помимо главной темы акции, люди выступят против засыпки Казанки и Волги и в защиту государственного статуса татарского языка.
Организаторами митинга выступило движение "Советы общественной самоорганизации".