Мэрия Казани разрешила провести в центре города митинг против строительства мусоросжигательного завода

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-30T13:52:57+03:00

Во время него активисты также выступят в защиту государственного статуса татарского языка

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Администрация Казани разрешила провести объединенный митинг гражданский активистов против создания мусоросжигательного завода. Соответствующий документ уже подписан главой аппарата исполкома Казани Евгением Варакиным, сообщает "Коммерсантъ".

9 декабря порядка 300 человек соберется на площади Тысячелетия. Помимо главной темы акции, люди выступят против засыпки Казанки и Волги и в защиту государственного статуса татарского языка.

Организаторами митинга выступило движение "Советы общественной самоорганизации".