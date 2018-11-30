Традиционные сельхозярмарки в Казани 1 декабря развернутся на 15 площадках

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-30T11:21:02+03:00

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В первый день зимы в Казани вновь пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Так, торговля стартует с 6:00 и продлится примерно 6-8 часов. Для желающих купить местную сельхозпродукцию будут работать 15 торговых площадок.

Авиастроительный район:

- пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;

- улица Ленинградская, 27.

Вахитовский район

- пересечение улиц Тинчурина и Татарстан.

Кировский район

- улица Батыршина, 20;

- улица Краснококшайская, 150/2;

улица Ильича, 1 корпус 1.

Московский район

- площадка у Московского рынка.

Ново-Савиновский район

- улица Академика Лаврентьева, 10;

- проспект Ямашева, 71а.

Приволжский район

- проспект Победы, 50а;

- улица Фучика, 72.

Советский район

- улица Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк «Казань»;

- улица Липатова, 7;

- пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская;

- улица Закиева, 12.

Напомним, что сезон ярмарок стартовал 15 сентября. Местные фермеры и садоводы имеют возможность продать свой урожай по по сниженным в сравнении с магазинными ценам.