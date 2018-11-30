Традиционные сельхозярмарки в Казани 1 декабря развернутся на 15 площадках
В первый день зимы в Казани вновь пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Так, торговля стартует с 6:00 и продлится примерно 6-8 часов. Для желающих купить местную сельхозпродукцию будут работать 15 торговых площадок.
Авиастроительный район:
- пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;
- улица Ленинградская, 27.
Вахитовский район
- пересечение улиц Тинчурина и Татарстан.
Кировский район
- улица Батыршина, 20;
- улица Краснококшайская, 150/2;
улица Ильича, 1 корпус 1.
Московский район
- площадка у Московского рынка.
Ново-Савиновский район
- улица Академика Лаврентьева, 10;
- проспект Ямашева, 71а.
Приволжский район
- проспект Победы, 50а;
- улица Фучика, 72.
Советский район
- улица Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк «Казань»;
- улица Липатова, 7;
- пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская;
- улица Закиева, 12.
Напомним, что сезон ярмарок стартовал 15 сентября. Местные фермеры и садоводы имеют возможность продать свой урожай по по сниженным в сравнении с магазинными ценам.