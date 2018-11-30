2018-11-30T11:10:04+03:00
Спорт

Больше не лучшие в мире: Волейболисты казанского "Зенита" вылетели с клубного чемпионата мира, несмотря на победу над "Скрой"

Два поражения на старте турнира перечеркнули надежды татарстанцев отстоять титул лучшей команды планеты
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
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Казанский "Зенит" получил жесткую оплеуху по своим амбициям. На клубный чемпионат мира в Польшу подопечные Владимира Алекно ехали в ранге лучшей команды мира и главного фаворита турнира нынешнего. Однако, два поражения на старте от "Факела" из Нового Уренгоя и итальянской "Чивитановы" перечеркнули все надежды.

Третий матч, против польской "Скры" уже ничего не решал. Впрочем, занимать последнее место в группе в планы "Зенита" не входило. Пусть Владимир Алекно и усадил в запас Бутько, Михайлова, Нгапета и Андерсона, но и без лидеров казанцы смогли подсластить горечь от неудачного турнира.

В первом сете "Зенит" выиграл уверенно - 25:16. Во втором также уверенно проиграл - 17:25. Третья партия должна была стать определяющей. Так и получилось. "Зенит" взял верх в концовке 29:27. Четвертый сет казанцы выиграли 25:21 и смогли одержать первую победу на турнире - 3:1.

В итоге "Зенит" занял третье место в группе, пропустив вперед "Чивитанову" и "Факел". Они и продолжат борьбу за титул.

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