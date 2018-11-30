В Чувашии автоинспекторы остановили пьяного водителя с ружьем на заднем сиденье

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-30T13:37:33+03:00

Оружие было изъято на месте

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Вечером в среду, 29 ноября, в Шемуршинском районе Чувашии сотрудники ДПС решили остановить автомобиль марки "Лада", потому что водитель за его рулем вел себя странно.

После остановки выяснилось, что мужчина пьян. Помимо этого, инспекторы обнаружили на заднем сиденье отечественной легковушки ружье.

- Оружие изъяли за нарушение правил хранения и перевозки, - сообщает ГИБДД республики.

Вместе с этим, мужчине придется ходить ближайшие годы пешком и выплатить штраф за управление транспортным средством в нетрезвом виде.