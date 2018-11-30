С 2019 года в Чувашии поездки на пригородных поездах станут дороже

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-30T11:54:36+03:00

Сейчас километр на пригородном поезде обходиться жителя республики в 3 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стоимость проезда подорожает более чем до 3 рублей 10 копеек за километр

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С 1 января 2019 года жителю Чувашии будут платить за поездки в пригородных поездах немного больше. Проезд подорожает до 3,10 рублей за километр.

А могло быть и дороже. Так, экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки в республике составляет 7,80 рублей. Однако Чувашия из собственного бюджета компенсирует пассажирской компании "Содружество" выпадающие доходы.

Отметим, сейчас километр на пригородном поезде обходиться жителя республики в 3 рублей. В последний раз цену повышали 1 января 2017 года.