С 2019 года в Чувашии поездки на пригородных поездах станут дороже
Стоимость проезда подорожает более чем до 3 рублей 10 копеек за километр
Сейчас километр на пригородном поезде обходиться жителя республики в 3 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 января 2019 года жителю Чувашии будут платить за поездки в пригородных поездах немного больше. Проезд подорожает до 3,10 рублей за километр.
А могло быть и дороже. Так, экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки в республике составляет 7,80 рублей. Однако Чувашия из собственного бюджета компенсирует пассажирской компании "Содружество" выпадающие доходы.
Отметим, сейчас километр на пригородном поезде обходиться жителя республики в 3 рублей. В последний раз цену повышали 1 января 2017 года.