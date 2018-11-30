В Казани за сутки на дорогах использовали 223 противогололедных средств
Днем в пятницу на уборку улиц направят 259 единиц спецтехники
Фото: kzn.ru
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За минувшие сутки в столице Татарстана на уборку улиц и борьбу с гололедом были брошены силы 496 рабочих и более полутысячи спецмашин. Это как самосвалы, так и грейдеры.
На дорогах города было использовано 223 тонны противогололедных средств. Из которых 7 тонн это реагент.
В эту пятницу, 30 ноября, днем на казанские улицы для содержания их в порядке выйдут 431 рабочий и 259 единиц спецтехники.