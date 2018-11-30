Пожар чуть не оставил жителей Набережных Челнов без пива
Сотрудникам МЧС потребовалось около десяти минут, чтобы справиться возгоранием на пивоваренном заводе
Фото: pixabay.com
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В четверг, 29 ноября, жители Набережных Челнов заметили, что из здания на Хлебном проезде валит дым. На место была вызваны сотрудники МЧС. Оказалось, что возгорание произошло на пивоваренном заводе. В частности, дымом было окутано здание, в котором пенный напиток изготавливается и разливается в специальную тару.
Причиной задымления стало возгорание кабеля в электрощите. С очагом удалось справиться буквально за 10 минут.
К счастью, на момент возгорание в помещении никого из людей не было.