Пожар чуть не оставил жителей Набережных Челнов без пива

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-30T11:32:47+03:00

Сотрудникам МЧС потребовалось около десяти минут, чтобы справиться возгоранием на пивоваренном заводе

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В четверг, 29 ноября, жители Набережных Челнов заметили, что из здания на Хлебном проезде валит дым. На место была вызваны сотрудники МЧС. Оказалось, что возгорание произошло на пивоваренном заводе. В частности, дымом было окутано здание, в котором пенный напиток изготавливается и разливается в специальную тару.

Причиной задымления стало возгорание кабеля в электрощите. С очагом удалось справиться буквально за 10 минут.

К счастью, на момент возгорание в помещении никого из людей не было.